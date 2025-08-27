Уряд затвердив постанову МВС, яка дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. У МВС роз'яснили умови.

Це рішення ухвалено на виконання доручення Президента України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігора Клименка.

Які умови перетину кордону для жінок-депутатів місцевих рад?

Депутатство в органах місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних чи обласних рад) є неоплачуваною громадською діяльністю. Тому закон не забороняє суміщати його з іншою роботою. Якщо депутатка працює, наприклад, учителькою чи лікаркою, вона має право перетинати державний кордон.

Водночас для тих депутаток, які обіймають оплачувані посади в органах місцевого самоврядування та отримують зарплату з бюджету, правило залишається незмінним: виїзд за межі України можливий лише у рамках службового відрядження.

Окрім цього, нова постанова зобов’язує органи місцевого самоврядування протягом трьох днів передати до Державної прикордонної служби оновлені списки осіб, визначених у пункті 2-14 постанови Кабміну №57. Надалі інформацію про кадрові зміни необхідно подавати до ДПСУ не пізніше наступного дня після ухвалення відповідних рішень.

Що відомо про дозвіл на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад?