У МВС поянили умови перетину кордону жінками-депутатками місцевих рад
- Уряд затвердив постанову, яка дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон під час воєнного стану, за умови, що їх діяльність є неоплачуваною і суміщеною з іншою роботою.
- Органи місцевого самоврядування повинні передавати оновлені списки осіб до Державної прикордонної служби протягом трьох днів, а в разі кадрових змін - не пізніше наступного дня.
Уряд затвердив постанову МВС, яка дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон під час дії воєнного стану. У МВС роз'яснили умови.
Це рішення ухвалено на виконання доручення Президента України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігора Клименка.
Які умови перетину кордону для жінок-депутатів місцевих рад?
Депутатство в органах місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських, районних чи обласних рад) є неоплачуваною громадською діяльністю. Тому закон не забороняє суміщати його з іншою роботою. Якщо депутатка працює, наприклад, учителькою чи лікаркою, вона має право перетинати державний кордон.
Водночас для тих депутаток, які обіймають оплачувані посади в органах місцевого самоврядування та отримують зарплату з бюджету, правило залишається незмінним: виїзд за межі України можливий лише у рамках службового відрядження.
Окрім цього, нова постанова зобов’язує органи місцевого самоврядування протягом трьох днів передати до Державної прикордонної служби оновлені списки осіб, визначених у пункті 2-14 постанови Кабміну №57. Надалі інформацію про кадрові зміни необхідно подавати до ДПСУ не пізніше наступного дня після ухвалення відповідних рішень.
Що відомо про дозвіл на виїзд за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад?
- Уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад перетинати державний кордон під час воєнного стану. Раніше депутатки не могли виїхати за кордон навіть у законну відпустку.
- Свириденко зазначила, що це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар'єри.