Биткоин за 200 тысяч долларов: что стоит за его ростом?
- Геополитическое и экономическое напряжение способствует росту интереса к биткоину как защитному активу.
- Поддержка со стороны США, регуляторное смягчение и макроэкономическая нестабильность могут способствовать дальнейшему росту стоимости биткоина до 200 тысяч долларов.
- Криптовалюты, в частности биткоин, остаются перспективным инвестиционным инструментом, несмотря на рыночные колебания.
Торговая война между США и Китаем, геополитическая нестабильность, дедолларизация и рецессионные ожидания – все это формирует условия для цены биткоина. В периоды турбулентности инвесторы ищут "тихую гавань" для сохранения капитала. На этом фоне, появляются амбициозные прогнозы: 200 тысяч долларов и больше за цифровой актив.
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Геополитическое и экономическое положение
1. Таможенная война США – Китай
Обострение торгового противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира создает ощущение нестабильности на глобальном рынке. Инвесторы ищут альтернативу традиционным финансовым активам – и биткоин рассматривается как один из главных вариантов. Администрация Дональда Трампа уже приближается к черте первых 100 дней – время на радикальные действия проходит, и риторика может стать более сдержанной.
2. Дедолларизация и роль криптовалют
Китай и страны БРИКС активизируют отказ от доллара во взаиморасчетах, в частности в энергетической сфере. Это открывает путь для использования криптовалют как инструмента международной торговли. В то же время, по данным Reuters, Китай уже продает конфискованную криптовалюту за границу, чтобы поддержать экономику на фоне внутренних вызовов.
3. Рецессионные риски в США
Риски рецессии в США растут. Экономическая политика администрации Трампа вызывает опасения относительно замедления экономики, что, в свою очередь, усиливает интерес к защитным активам, в частности биткоина.
Устойчивость биткойна, аналитика и история
Несмотря на недавний спад рынка, Bitcoin демонстрирует большую устойчивость по сравнению с предыдущими кризисами. По аналитике Bernstein, нынешняя коррекция составляет лишь 26%, тогда как во время пандемии COVID-19 она достигала 50 – 70%.
Данные CryptoQuant только подкрепляют это:
- В 2021 году после запрета майнинга в Китае – падение спроса на 53%;
- В 2022 году, после краха FTX – минус 75%;
- В 2025 году – лишь 28% снижения.
Более того, крупные игроки не теряют интереса. С марта "киты" уже накопили более 100 тысяч BTC на сумму более 8,3 миллиарда долларов. Это свидетельствует о сохранении доверия к криптовалюте даже в периоды экономического напряжения.
Впрочем, не все аналитики одинаково оптимистичны. У JPMorgan обращают внимание на снижение спекулятивного интереса к Bitcoin-фьючерсам и непрерывный отток капитала из ETF в течение трех месяцев подряд.
Возможности на пути роста биткоина
Есть ряд факторов, которые формируют потенциал для нового скачка.
- Поддержка со стороны США. Администрация Трампа отменила ряд ограничений, сдерживающих развитие криптовалютного рынка, и остановила десятки судебных исков против криптопроектов.
- Крипторезерв как национальная стратегия. Хотя этот вопрос еще обсуждается, возможное создание крипторезервов государствами может усилить доверие к криптовалютам как к стратегическому активу.
- Регуляторное смягчение. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности пересмотреть регулирование в отношении криптоактивов, в частности – упростить правила для банков и легализовать стейблкоины.
- Макроэкономический фон. Рецессионные угрозы, торговая война и общая экономическая нестабильность заставляют инвесторов искать альтернативы для сохранения капитала – и Bitcoin снова оказывается в центре внимания. Согласно апрельскому опросу Bank of America, 42% руководителей фондов, которые управляют активами на сумму 386 миллиардов долларов, прогнозируют рецессию в экономике США.
Все это формирует глобальный запрос на альтернативные финансовые инструменты, способные сохранять ценность за пределами традиционной экономики.
Краткосрочные риски и долгосрочный потенциал
Биткоин подал ряд мощных бычьих сигналов: дневная свеча закрылась выше максимума последних 50 дней, пробит уровень 88 765 долларов (максимум от 24 марта). Это свидетельствует о завершении коррекции и смене тренда.
Цена вышла выше Bull Market Support Bands (87 210 – 92 170 долларов) и почти пробила глобальный тренд 2021 года. В случае закрытия выше 92 тысяч долларов в ближайшее время ожидается рост до 96 300 долларов, далее – до 100 тысяч долларов и в зону исторических максимумов 104 – 107 тысяч долларов. Следующие цели – 119 – 122 тысячи и 131 – 135 тысяч долларов и далее.
Сценарий снижения возможен, но маловероятен. Если цена провалится ниже 85 – 81,5 тысячи. В таком случае откроется путь к 78 – 75 тысяч долларов, а при потере и этого уровня – до 72 – 74 тысяч долларов. Закрытие дневных свечей ниже 72 тысяч, что станет сигналом о завершении бычьего цикла.
На данный момент все указывает на продолжение роста.
Биткоин за 200 000 долларов – есть ли надежда?
Геополитическое и экономическое напряжение создает условия, при которых инвесторы ищут способы сохранить капитал. Хотя биткоин и не может назвать себя "тихой гаванью", он демонстрирует уверенность. Крупные игроки продолжают его держать, даже во время рыночных колебаний.
Поддержка со стороны США, отмена регуляторного давления и постепенное вхождение в новую эру цифровых валют как платежного инструмента – все это свидетельствует: криптовалюты, в частности биткоин, остаются с нами надолго.
Криптоаналитик Артур Хейс отмечает: крипта – один из немногих по-настоящему свободных рынков. И именно поэтому она способна игнорировать падение фондового рынка, как это было недавно.
Поэтому да, коррекции возможны. Но при благоприятных условиях – макроэкономических, политических и рыночных – мы можем увидеть прорыв до 119 тысяч, 131 тысячу и 200 тысяч долларов.
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