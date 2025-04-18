Девальвация валют и рост криптовалют

Исторически девальвация национальных валют стимулирует интерес к криптовалютам как к инструменту сохранения стоимости. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Например, в августе 2015 года, когда Китай неожиданно девальвировал юань, инвесторы массово обратили внимание на биткоин как на альтернативу традиционным активам. Подобная ситуация повторилась в 2019 году: после падения курса юаня до уровня 7:1 относительно доллара США, цена биткоина выросла на 20% всего за несколько дней.

Сегодня в центре внимания не только юань – индекс доллара США (DXY) опустился до 99,6 – самого низкого уровня за последние три года. Это – сигнал о возможном дальнейшем ослаблении доллара, а исторически слабый доллар означает рост для рынков рисковых активов, в частности криптовалют.

В мире валютной нестабильности криптовалюты снова могут стать "тихой гаванью" для инвесторов, которые ищут хеджирования и сохранения стоимости активов.

Трамп дает зеленый свет криптовалютам

Президент США Дональд Трамп отменил ряд правил, которые ограничивали развитие криптовалютного рынка в стране, в частности – налоговые требования для брокеров по отчетности перед IRS. Это стало сигналом для бизнеса об открытости США к инновациям, даже в условиях торговой войны. Такая политика укрепляет криптовалютный рынок США, поскольку страна демонстрирует лояльность к новым финансовым инструментам и ослабляет регулирование, что открывает новые перспективы для инвесторов.

На фоне давления администрации Джо Байдена после скандала с падением криптобиржи FTX Трамп имеет вид более либерального реформатора, что способствует росту интереса к инвестициям в США.

Кроме того, с приходом прокриптовалютного председателя SEC агентство активизировало рассмотрение заявок на запуск крипто-ETF и согласилось закрыть десятки судебных дел против криптопроектов.

Рецессия США и осторожный оптимизм

По прогнозам экономистов JPMorgan, вероятность рецессии в США будет оставаться высокой во второй половине года. Возможные экономические трудности могут привести к тому, что люди и компании начнут искать альтернативные варианты для сохранения своих активов.

Несмотря на то, что биткоин еще не является полноценной "валютой защиты", его рассматривают как инструмент диверсификации. Сейчас потенциал роста ограничен, однако в случае падения доверия к традиционным рынкам интерес к криптовалютам может возрасти.

Дедолларизация и ее влияние на криптовалюты

Страны, активно проводят дедолларизацию, ищут альтернативы доллару США. Китай, например, уже проводит более 50% своих торговых операций в юанях и активно заключает соглашения с отдельными государствами на оплату энергоресурсов в криптовалютах.

Параллельно страны БРИКС работают над созданием альтернативных финансовых систем. Это создает определенные риски для традиционной финансовой системы, но также открывает новые возможности для криптовалют.

Криптовалюта в массы

Несмотря на колебания на рынке, мир постепенно, но уверенно адаптируется к цифровым активам. Об этом свидетельствуют следующие события.

В Швеции предложили добавить биткоин в резервы страны – по аналогии с США.

В штате Нью-Йорк рассматривается законопроект, позволяющий оплачивать государственные услуги в Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Bitcoin Cash.

Частная школа в Шотландии, Lomond School, первой в Великобритании начала принимать оплату за обучение в Bitcoin. Но дело не только в гибкости оплаты. Школа включила в учебную программу темы децентрализации, австрийской экономики и финансовой свободы.

Эти примеры – разные по масштабу, но имеют общее: государственные и образовательные структуры постепенно признают криптовалюту как серьезный инструмент.

Чего ожидать инвесторам?

На фоне валютной нестабильности, дедолларизации и либерализации крипторынка со стороны администрации Трампа открываются новые возможности для роста цифровых активов. Хоть биткоин еще не стал полноценной "валютой-защитой", он демонстрирует устойчивость и привлекательность в периоды экономической турбулентности.

Сигналы со стороны государств, бизнеса и образовательных учреждений свидетельствуют о постепенной интеграции криптовалют в глобальную экономику. Это создает благоприятный фон для долгосрочного роста и укрепления доверия к цифровым активам даже в нестабильные времена.