Девальвація валют та зростання криптовалют

Історично девальвація національних валют стимулює інтерес до криптовалют як до інструменту збереження вартості. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

До теми Все буквально зупинилося – як руйнується індустрія діамантів через тарифи Трампа

Наприклад, у серпні 2015 року, коли Китай несподівано девальвував юань, інвестори масово звернули увагу на біткоїн як на альтернативу традиційним активам. Подібна ситуація повторилася у 2019 році: після падіння курсу юаня до рівня 7:1 щодо долара США, ціна біткоїна зросла на 20% всього за кілька днів.

Сьогодні в центрі уваги не лише юань – індекс долара США (DXY) опустився до 99,6 – найнижчого рівня за останні три роки. Це – сигнал про можливе подальше ослаблення долара, а історично слабкий долар означає зростання для ринків ризикових активів, зокрема криптовалют.

У світі валютної нестабільності криптовалюти знову можуть стати "тихою гаванню" для інвесторів, які шукають хеджування та збереження вартості активів.

Трамп дає зелене світло криптовалютам

Президент США Дональд Трамп скасував низку правил, які обмежували розвиток криптовалютного ринку в країні, зокрема – податкові вимоги для брокерів щодо звітності перед IRS. Це стало сигналом для бізнесу про відкритість США до інновацій, навіть в умовах торгівельної війни. Така політика зміцнює криптовалютний ринок США, оскільки країна демонструє лояльність до нових фінансових інструментів і послаблює регулювання, що відкриває нові перспективи для інвесторів.

На тлі тиску адміністрації Джо Байдена після скандалу з падінням криптобіржі FTX Трамп має вигляд більш ліберального реформатора, що сприяє зростанню інтересу до інвестицій у США.

Крім того, з приходом прокриптовалютного голови SEC агентство активізувало розгляд заявок на запуск крипто-ETF та погодилося закрити десятки судових справ проти криптопроєктів.

Рецесія США та обережний оптимізм

За прогнозами економістів JPMorgan, ймовірність рецесії в США залишатиметься високою в другій половині року. Можливі економічні труднощі можуть призвести до того, що люди та компанії почнуть шукати альтернативні варіанти для збереження своїх активів.

Попри те, що біткоїн ще не є повноцінною "валютою захисту", його розглядають як інструмент диверсифікації. Наразі потенціал зростання обмежений, проте в разі падіння довіри до традиційних ринків інтерес до криптовалют може зрости.

Дедоларизація та її вплив на криптовалюти

Країни, що активно проводять дедоларизацію, шукають альтернативи долару США. Китай, наприклад, вже проводить понад 50% своїх торгових операцій у юанях та активно укладає угоди з окремими державами на оплату енергоресурсів у криптовалютах.

Паралельно країни БРІКС працюють над створенням альтернативних фінансових систем. Це створює певні ризики для традиційної фінансової системи, але також відкриває нові можливості для криптовалют.

Криптовалюта в маси

Попри коливання на ринку, світ поступово, але впевнено адаптується до цифрових активів. Про це свідчать наступні події.

У Швеції запропонували додати біткоїн у резерви країни – за аналогією з США.

У штаті Нью-Йорк розглядається законопроєкт, що дозволяє оплачувати державні послуги в Bitcoin, Ethereum, Litecoin і Bitcoin Cash.

Приватна школа в Шотландії, Lomond School, першою у Великій Британії почала приймати оплату за навчання в Bitcoin. Але справа не лише в гнучкості оплати. Школа включила у навчальну програму теми децентралізації, австрійської економіки та фінансової свободи.

Ці приклади – різні за масштабом, але мають спільне: державні та освітні структури поступово визнають криптовалюту як серйозний інструмент.

Чого очікувати інвесторам?

На тлі валютної нестабільності, дедоларизації та лібералізації крипторинку з боку адміністрації Трампа відкриваються нові можливості для зростання цифрових активів. Хоч біткоїн ще не став повноцінною "валютою-захистом", він демонструє стійкість і привабливість у періоди економічної турбулентності.

Сигнали з боку держав, бізнесу та освітніх установ свідчать про поступову інтеграцію криптовалют у глобальну економіку. Це створює сприятливе тло для довгострокового зростання і зміцнення довіри до цифрових активів навіть у нестабільні часи.