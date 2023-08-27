Обострились бои за "вышки Бойко" в Черном море: как их можно использовать в войне

По данным британской разведки, в Черном море обострились бои у газовых и нефтяных платформ – так называемых "вышек Бойко". Они расположены между Одессой и Крымом. Но их с военной стороны можно рассматривать как маленькие острова.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что там можно размещать передовые базы для разведывательных групп.

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"Там можно размещать базы радиоэлектронной и другой разведки, чтобы покрывать значительно больше радиус, чем просто из материка или из Крыма", – отметил Гендельман.

Кроме того, там можно поставить ракетную установку разного радиуса действия. Так украинская армия могла бы наносить удары противокорабельными ракетами по российским судам в глубине Черного моря.

Маленькие искусственные острова. Их можно использовать как передовой плацдарм для чего угодно. Для разведки, вертолетов, дальнобойных средств. Украинское командование безусловно, по возможности, будет все это использовать,

– убежден военный эксперт.

То есть это мини-плацдарм для освобождения временно оккупированного Крыма в будущем. Все потому, что остров Змеиный расположен слишком далеко. Поэтому, любая территория, на которой можно разместить что-то в море, – это хорошо.

Как "вышки Бойко" можна использовать в войне: смотрите видео

Ситуация в Черном море