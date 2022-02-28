Выжигают наши города и села – жуткие последствия обстрелов на Черниговщине
Источник:ГСЧС Украины
В Черниговской области обстреляли из российских "Градов" города и села. Больше всего пострадали села Киенка и Павловка. Есть жертвы, дома разрушены.
ГСЧС поделилась ужасающими кадрами разрушенных домов, где недавно жили люди. Есть погибшие и пострадавшие от ударов российских оккупантов.
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Российские боевики обстреляли Черниговскую область из установок "Град".
Видео последствий обстрела от 24 канала:
Оккупанты обстреляли села на Черниговщине / Фото ГСЧС
Полный текст сообщения:
Они выжигают наши города и села #Чернигов: обстрел из градов пригородных сел. Больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей. Мы уверены, что победим! #stoprussia
Оккупанты обстреляли села на Черниговщине / Фото ГСЧС
Оккупанты обстреляли села на Черниговщине / Фото ГСЧС
Оккупанты обстреляли села на Черниговщине / Фото ГСЧС
Оккупанты обстреляли села на Черниговщине / Фото ГСЧС
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