Випалюють наші міста та села, – моторошні наслідки обстрілів на Чернігівщині
Джерело:24 канал
На Чернігівщині обстріляли з російських "Градів" міста та села. Найбільше постраждали села Києнка та Павлівка. Є жертви, будинки зруйновано.
ДСНС поділився жахливими кадрами зруйнованих домівок, де нещодавно жили люди. Є загиблі та постраждалі від снарядних ударів російських окупантів.
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Російські бойовики обстріляли Чернігівську область з установок "Град".
Відео наслідків обстрілу від 24 каналу:
Окупанти обстріляли села на Чернігівщині / Фото ДСНС
Повний текст повідомлення:
Вони випалюють наші міста та села #Чернігів: обстріл з градів приміських сіл Найбільше постраждали с. Києнка та с. Павлівка. Підрозділи ДСНС працюють за межами своїх можливостей. Ми впевнені, що переможемо! #stoprussia
Окупанти обстріляли села на Чернігівщині / Фото ДСНС
Окупанти обстріляли села на Чернігівщині / Фото ДСНС
Окупанти обстріляли села на Чернігівщині / Фото 24 канал
Окупанти обстріляли села на Чернігівщині / Фото 24 канал
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