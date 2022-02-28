ДСНС поділився жахливими кадрами зруйнованих домівок, де нещодавно жили люди. Є загиблі та постраждалі від снарядних ударів російських окупантів.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Російські бойовики обстріляли Чернігівську область з установок "Град".

Відео наслідків обстрілу від 24 каналу:

Окупанти обстріляли села на Чернігівщині / Фото ДСНС

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Вони випалюють наші міста та села #Чернігів: обстріл з градів приміських сіл Найбільше постраждали с. Києнка та с. Павлівка. Підрозділи ДСНС працюють за межами своїх можливостей. Ми впевнені, що переможемо! #stoprussia

Окупанти обстріляли села на Чернігівщині / Фото ДСНС

Окупанти обстріляли села на Чернігівщині / Фото ДСНС

Окупанти обстріляли села на Чернігівщині / Фото 24 канал

Окупанти обстріляли села на Чернігівщині / Фото 24 канал

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