ГСЧС поделилась ужасающими кадрами разрушенных домов, где недавно жили люди. Есть погибшие и пострадавшие от ударов российских оккупантов.

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Российские боевики обстреляли Черниговскую область из установок "Град".

Видео последствий обстрела от 24 канала:

Оккупанты обстреляли села на Черниговщине / Фото ГСЧС

Полный текст сообщения:

Они выжигают наши города и села #Чернигов: обстрел из градов пригородных сел. Больше всего пострадали с. Киенка и с. Павловка. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей. Мы уверены, что победим! #stoprussia

Оккупанты обстреляли села на Черниговщине / Фото ГСЧС

Оккупанты обстреляли села на Черниговщине / Фото ГСЧС

Оккупанты обстреляли села на Черниговщине / Фото ГСЧС

Оккупанты обстреляли села на Черниговщине / Фото ГСЧС

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