Это был теракт, – СБУ прокомментировала взрыв авто в Одессе

6 февраля в Одессе взорвался автомобиль вместе с 21-летним водителем. СБУ считает, что это был теракт.

Около 05:00 вблизи жилого дома по улице Академика Королева взорвался автомобиль Toyota. Владелец машины погиб на месте. Об этом говорится в заявлении Управления СБУ в Одесской области.

Что известно о взрыве автомобиля в Одессе?

СБУ квалифицировала взрыв автомобиля в Киевском районе Одессы как террористический акт и уже открыла соответствующее уголовное производство.

Напомним, что в сети распространяется информация о том, что погибший был военным. Мужчина собирался отправляться на службу. Он сел в автомобиль, после чего произошел взрыв. Пока официального подтверждения этой информации нет.

Заметим, что не впервые на военных покушаются подобным образом. Так, в начале декабря на Оболони в Киеве тоже взорвался автомобиль, в результате чего пострадал военнослужащий. Он получил осколочные ранения. Позже этот инцидент тоже квалифицировали как теракт. Исполнительницу подрыва задержали. Ею оказалась 24-летняя девушка, действовавшая по заказу оккупантов.

Последние инциденты, связанные с взрывами автомобилей в тылу агрессора

К слову, взрывы автомобилей – это распространенный метод ликвидации военных преступников на оккупированных территориях и в самой России.

Так, например, утром 22 декабря, в Москве взорвался автомобиль на парковке в районе Орехово-Борисово. 56-летний водитель, генерал и чиновник минобороны России, Фанил Сарваров получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице. Сарваров – участник боевых действий в Чечне, Осетии, Сирии и Украине.

В Подмосковье 25 апреля взорвали автомобиль заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных Сил России, Ярослава Москалика.

17 декабря 2024 года в Москве погиб генерал Игорь Кириллов из-за взрыва в доме на Рязанском проспекте. Взрывчатку заложили в электросамокат.