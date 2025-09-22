В провинции Анталия, что в Турции, прогремел взрыв на оптовом рынке. Есть жертва и 3 пострадавших.

Инцидент произошел в городе Демре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Antalya Hakkında.

Смотрите также В Вильнюсе горели вагоны со сжиженным газом: есть пострадавший, объявляли эвакуацию

Что известно о взрыве на рынке в Турции?

Взрыв прогремел около 15:00. Его эпицентром стал один из павильонов овощно-фруктового оптового рынка.

Официальную причину инцидента пока еще не установили, однако, предварительно взорваться мог кислородный баллон.

Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения. На видео можно увидеть, как разрушается один из магазинов.

Мэр Демре впоследствии рассказал, что взрыв произошел в складской части рынка.

Один из наших братьев, который занимается покупкой и продажей на оптовом рынке, погиб. 3 наших рабочих получили ранения. По информации из больницы, 2 раненых в тяжелом состоянии. Мы пока не знаем причин взрыва. Он произошел в складской части рынка,

– сказал чиновник.

Взрыв в Демре: смотрите видео

Последние новости Турции