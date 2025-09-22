У провінції Анталія, що у Туреччині, пролунав вибух на гуртовому ринку. Є жертва та 3 постраждалих.

Інцидент стався у місті Демре. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Antalya Hakkında.

Що відомо про вибух на ринку у Туреччині?

Вибух пролунав близько 15:00 22 вересня. Його епіцентром став один із павільйонів овочево-фруктового гуртового ринку.

Офіційну причину інциденту наразі ще не встановили, однак, попередньо вибухнути міг кисневий балон.

Цей момент зафіксувала камера відеоспостереження. На відео можна побачити, як руйнується один із магазинів.

Мер Демре згодом розповів, що вибух стався у складській частині ринку.

Один із наших братів, який займається купівлею та продажем на гуртового ринку, загинув. 3 наших робітників отримали поранення. За інформацією з лікарні, 2 поранених у важкому стані. Ми поки що не знаємо причин вибуху. Він стався у складській частині ринку,

– сказав чиновник.

Вибух у Демре: дивіться відео

