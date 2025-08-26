15 августа на заводе "Эластик" в Рязанской области прогремел мощный взрыв в пороховом цехе. Он нанес серьезные разрушения.

Появился спутниковый снимок последствий взрыва на этом российском пороховом заводе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dnipro Osint.

Как выглядит "Эластик" сейчас?

Сообщалось, что в результате взрыва на "Эластике" было потеряно примерно 300 тонн пороха для артиллерийских снарядов, а также 600 единиц 152-мм снарядов.

Где расположен "Эластик": смотрите на карте

На опубликованном 26 августа спутниковом снимке видно, насколько масштабными являются последствия взрыва.

Завод "Эластик" после взрыва / Фото Dnipro Osint

Похоже, пороховой цех "Эластика" разрушен полностью. В результате взрыва погибли 11 человек, а 130 – получили ранения.

Напомним, что этот завод специализируется на производстве промышленной взрывчатки, в частности из продуктов утилизации боеприпасов.

"Эластик" взрывается не впервые