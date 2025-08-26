Взрыв на пороховом заводе "Эластик" в России: спутниковый снимок с масштабными последствиями
- 15 августа на заводе "Эластик" в Рязанской области произошел взрыв, который разрушил пороховой цех, погибло 11 человек и 130 ранены.
- Взрыв привел к потере 300 тонн пороха и 600 артиллерийских снарядов.
15 августа на заводе "Эластик" в Рязанской области прогремел мощный взрыв в пороховом цехе. Он нанес серьезные разрушения.
Появился спутниковый снимок последствий взрыва на этом российском пороховом заводе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dnipro Osint.
Как выглядит "Эластик" сейчас?
Сообщалось, что в результате взрыва на "Эластике" было потеряно примерно 300 тонн пороха для артиллерийских снарядов, а также 600 единиц 152-мм снарядов.
Где расположен "Эластик": смотрите на карте
На опубликованном 26 августа спутниковом снимке видно, насколько масштабными являются последствия взрыва.
Завод "Эластик" после взрыва / Фото Dnipro Osint
Похоже, пороховой цех "Эластика" разрушен полностью. В результате взрыва погибли 11 человек, а 130 – получили ранения.
Напомним, что этот завод специализируется на производстве промышленной взрывчатки, в частности из продуктов утилизации боеприпасов.
"Эластик" взрывается не впервые
- Этот взрыв на заводе "Эластик" уже не первый. Предыдущий раз громко было там в октябре 2021 года.
- Тогда в результате пожара погибли по меньшей мере 7 человек, еще 9 – пропали без вести. Всего 16 человек, а это почти вся смена.
- Российское МЧС писало, что пожар возник в результате технологического процесса. Огонь охватил площадь в 160 квадратных метров.