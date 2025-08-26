Укр Рус
24 Канал Новини світу Вибух на пороховому заводі "Еластік" у Росії: супутниковий знімок із масштабними наслідками
26 серпня, 19:26
2

Вибух на пороховому заводі "Еластік" у Росії: супутниковий знімок із масштабними наслідками

Софія Рожик
Основні тези
  • 15 серпня на заводі "Еластік" у Рязанській області стався вибух, який зруйнував пороховий цех, загинуло 11 людей і 130 поранено.
  • Вибух призвів до втрати 300 тонн пороху та 600 артилерійських снарядів.

15 серпня на заводі "Еластик" у Рязанській області пролунав потужний вибух у пороховому цеху. Він завдав серйозних руйнувань.

З'явився супутниковий знімок наслідків вибуху на цьому російському пороховому заводі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Dnipro Osint.

Дивіться також Горів 5 діб: на Новошахтинському НПЗ у Росії знищено шість резервуарів 

Як виглядає "Еластік" зараз?

Повідомлялося, що у результаті вибуху на "Еластіку" було втрачено приблизно 300 тонн пороху для артилерійських снарядів, а також 600 одиниць 152-мм снарядів.

Де розташований "Еластік": дивіться на карті

На опублікованому 26 серпня супутниковому знімку видно, наскільки масштабними є наслідки вибуху.

Завод "Еластік" після вибуху / Фото Dnipro Osint 

Схоже, пороховий цех "Еластіка" зруйнований повністю. Унаслідок вибуху загинули 11 людей, а 130 – зазнали поранень.

Нагадаємо, що цей завод спеціалізується на виробництві промислової вибухівки, зокрема з продуктів утилізації боєприпасів.

"Еластік" вибухає не вперше

  • Цей вибух на заводі "Еластік" уже не перший. Попередній раз гучно було там у жовтні 2021 року.
  • Тоді унаслідок пожежі загинули щонайменше 7 осіб, ще 9 – зникли безвісти. Загалом 16 осіб, а це майже вся зміна.
  • Російське МНС писало, що пожежа виникла унаслідок технологічного процесу. Вогонь охопив площу у 160 квадратних метрів. 