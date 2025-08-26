Вибух на пороховому заводі "Еластік" у Росії: супутниковий знімок із масштабними наслідками
- 15 серпня на заводі "Еластік" у Рязанській області стався вибух, який зруйнував пороховий цех, загинуло 11 людей і 130 поранено.
- Вибух призвів до втрати 300 тонн пороху та 600 артилерійських снарядів.
15 серпня на заводі "Еластик" у Рязанській області пролунав потужний вибух у пороховому цеху. Він завдав серйозних руйнувань.
З'явився супутниковий знімок наслідків вибуху на цьому російському пороховому заводі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Dnipro Osint.
Як виглядає "Еластік" зараз?
Повідомлялося, що у результаті вибуху на "Еластіку" було втрачено приблизно 300 тонн пороху для артилерійських снарядів, а також 600 одиниць 152-мм снарядів.
Де розташований "Еластік": дивіться на карті
На опублікованому 26 серпня супутниковому знімку видно, наскільки масштабними є наслідки вибуху.
Завод "Еластік" після вибуху / Фото Dnipro Osint
Схоже, пороховий цех "Еластіка" зруйнований повністю. Унаслідок вибуху загинули 11 людей, а 130 – зазнали поранень.
Нагадаємо, що цей завод спеціалізується на виробництві промислової вибухівки, зокрема з продуктів утилізації боєприпасів.
"Еластік" вибухає не вперше
- Цей вибух на заводі "Еластік" уже не перший. Попередній раз гучно було там у жовтні 2021 року.
- Тоді унаслідок пожежі загинули щонайменше 7 осіб, ще 9 – зникли безвісти. Загалом 16 осіб, а це майже вся зміна.
- Російське МНС писало, що пожежа виникла унаслідок технологічного процесу. Вогонь охопив площу у 160 квадратних метрів.