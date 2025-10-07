В центре Парижа во вторник, 7 октября, прогремел взрыв. Это произошло примерно в то время, когда бывший премьер-министр Франции Себастьян Лекорню должен был встретиться с представителями центристского блока президента Эммануэля Макрона.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Parisien. Очевидцы говорят, что взрыв прогремел после того, как возле резиденции премьера вспыхнул автомобиль.

Что известно об инциденте в центре Парижа?

СМИ сообщают, что в Париже горел фургон на улице Варенн в 7-м округе Парижа. В результате этого прозвучали три взрыва. Также опасность представляли контейнеры с вредными веществами в салоне авто, но они не взорвались. Известно, что фургон принадлежит компании Cielis, ответственной за уличное освещение в Париже.

Возле отеля "Матиньон" спасатели установили периметр безопасности. Пламя от пожара, к счастью, не распространилось на соседние здания. В других частях столицы над зданиями видели густое облако дыма.

По словам пожарного, в авто загорелось оборудование, которое использовалось для выявления коротких замыканий. Взрывы раздавались из-за детонирования аэрозольных баллончиков. Пострадавших в результате инцидента не было.

В Париже загорелся автомобиль возле резиденции премьер-министра: смотрите видео

Газета пишет, что пожар произошел на следующий день после отставки Себастьяна Лекорню вблизи его резиденции. В нескольких десятках метров от "Матиньона" чиновник встречался с председателем Национального собрания Яэлем Браун-Пиве, председателем Сената Жераром Ларше и Эдуаром Филиппом.

Что известно об отставке Лекорню?