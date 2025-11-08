Взрывы снова прогремели в Днепре

Вечер 7 ноября выдался неспокойным. Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В Днепре местные слышали взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, передает 24 Канал.

Что известно о взрыве в Днепре?

В Украине объявили угрозу ракетного удара около 23:30 из-за взлета МиГ-31К. Мониторы фиксировали пуски "Кинжалов".

Воздушные силы информировали и о группах БпЛА в Днепропетровской области.

Звук взрыва жители Днепра услышали в 23:44.

Потом еще несколько раз раздавались взрывы после полуночи, уже 8 ноября.

Сейчас в стране продолжается воздушная тревога и сохраняется опасность.

Призываем вас не пренебрегать своей безопасностью и находиться в укрытиях!

Где еще раздавались взрывы из-за вражеской атаки?