8 ноября, 00:27
Взрывы снова прогремели в Днепре

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
  • Воздушные силы сообщили об активности БПЛА в Днепропетровской области.

Вечер 7 ноября выдался неспокойным. Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В Днепре местные слышали взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, передает 24 Канал.

Что известно о взрыве в Днепре?

В Украине объявили угрозу ракетного удара около 23:30 из-за взлета МиГ-31К. Мониторы фиксировали пуски "Кинжалов".

Воздушные силы информировали и о группах БпЛА в Днепропетровской области.

Звук взрыва жители Днепра услышали в 23:44.

Потом еще несколько раз раздавались взрывы после полуночи, уже 8 ноября.

Сейчас в стране продолжается воздушная тревога и сохраняется опасность.

Призываем вас не пренебрегать своей безопасностью и находиться в укрытиях!

Где еще раздавались взрывы из-за вражеской атаки?

  • Российские войска осуществили очередную массированную атаку на территорию Украины, в частности по Киевской области, используя различные типы вооружения.

  • По столичному региону были нанесены удары ракетами "Кинжал".

  • В то же время в Одесской области враг атаковал критическую инфраструктуру с помощью ударных дронов.

  • Подразделения противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако несколько беспилотников все же повредили энергетический объект в южной части области.

  • Вечером взрывы слышали также жители Павлограда Донецкой области и жители Харькова.