Взрывы снова прогремели в Днепре
- В Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
- Воздушные силы сообщили об активности БПЛА в Днепропетровской области.
Вечер 7 ноября выдался неспокойным. Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В Днепре местные слышали взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты Суспільного, передает 24 Канал.
Смотрите также "Кинжалы" достигли Киевской области: по крайней мере три ракеты были выпущены по области
Что известно о взрыве в Днепре?
В Украине объявили угрозу ракетного удара около 23:30 из-за взлета МиГ-31К. Мониторы фиксировали пуски "Кинжалов".
Воздушные силы информировали и о группах БпЛА в Днепропетровской области.
Звук взрыва жители Днепра услышали в 23:44.
Потом еще несколько раз раздавались взрывы после полуночи, уже 8 ноября.
Сейчас в стране продолжается воздушная тревога и сохраняется опасность.
Призываем вас не пренебрегать своей безопасностью и находиться в укрытиях!
Где еще раздавались взрывы из-за вражеской атаки?
Российские войска осуществили очередную массированную атаку на территорию Украины, в частности по Киевской области, используя различные типы вооружения.
По столичному региону были нанесены удары ракетами "Кинжал".
В то же время в Одесской области враг атаковал критическую инфраструктуру с помощью ударных дронов.
Подразделения противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако несколько беспилотников все же повредили энергетический объект в южной части области.
Вечером взрывы слышали также жители Павлограда Донецкой области и жители Харькова.