7 листопада, 23:49
Вибух прогримів у Дніпрі
Вечір 7 листопада видався неспокійним. В усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі місцеві чули вибух.
Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.
Дивіться також "Кинджали" досягли Київщини: на область летіли щонайменше три ракети
Що відомо про вибух у Дніпрі?
В Україні оголосили загрозу ракетного удару близько 23:30 через зліт МіГ-31К. Монітори фіксували пуски "Кинджалів".
Повітряні сили інформували й про групи БпЛА в Дніпропетровській області.
Наразі в країні досі триває повітряна тривога й зберігається небезпека.
Закликаємо вас не нехтувати своєю безпекою та перебувати в укриттях!