Вибух прогримів у Дніпрі

Вечір 7 листопада видався неспокійним. В усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. У Дніпрі місцеві чули вибух.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає 24 Канал.

Дивіться також "Кинджали" досягли Київщини: на область летіли щонайменше три ракети

Що відомо про вибух у Дніпрі?

В Україні оголосили загрозу ракетного удару близько 23:30 через зліт МіГ-31К. Монітори фіксували пуски "Кинджалів".

Повітряні сили інформували й про групи БпЛА в Дніпропетровській області.

Наразі в країні досі триває повітряна тривога й зберігається небезпека.

Закликаємо вас не нехтувати своєю безпекою та перебувати в укриттях!

Де ще лунали вибухи через ворожу атаку?