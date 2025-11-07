Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.
Смотрите также "Кинжалы" достигли Киевской области: по крайней мере три ракеты были выпущены по области
Что известно о взрыве в Днепре?
В Украине объявили угрозу ракетного удара около 23:30 из-за взлета МиГ-31К. Мониторы фиксировали пуски "Кинжалов".
Воздушные силы информировали и о группах БПЛА в Днепропетровской области.
Сейчас в стране продолжается воздушная тревога и сохраняется опасность.
Призываем вас не пренебрегать своей безопасностью и находиться в укрытиях!