Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает 24 Канал.

Смотрите также "Кинжалы" достигли Киевской области: по крайней мере три ракеты были выпущены по области

Что известно о взрыве в Днепре?

В Украине объявили угрозу ракетного удара около 23:30 из-за взлета МиГ-31К. Мониторы фиксировали пуски "Кинжалов".

Воздушные силы информировали и о группах БПЛА в Днепропетровской области.

Сейчас в стране продолжается воздушная тревога и сохраняется опасность.

Призываем вас не пренебрегать своей безопасностью и находиться в укрытиях!

Где еще раздавались взрывы из-за вражеской атаки?