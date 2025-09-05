Взрыв прогремел в Сумах
- В Сумах прогремел взрыв вечером 5 сентября.
- Были сообщения об опасности ударных БпЛА.
Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Вечером 5 сентября взрыв произошел в Сумах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. В регионе раздается тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Что известно о взрыве в Сумах?
Воздушная тревога в Сумской области начала распространяться еще в 16:17 из-за активности вражеской тактической авиации и пусков КАБов.
Впоследствии добавилась опасность ударных беспилотников. Соответствующее сообщение от Воздушных сил появилось в 19:40.
А громко в Сумах было в 20:57.
Сейчас местные власти не сообщали о точных причинах и возможных последствиях атаки на регион. Однако, через несколько минут после взрыва мониторы сообщили о БпЛА мимо Токари на Сумщине.
Атаки на Сумскую область: последние новости
Россия в течение всего дня 4 сентября атаковала Сумской регион ударными БпЛА. Под прицелом была критическая инфраструктура, были отключения света.
3 сентября россияне применили по центру Сум дрон "Молния". Прошло без пострадавших и значительных повреждений и разрушений.
А в ночь на 2 сентября из-за обстрелов Сум произошел масштабный пожар. Той ночью также пострадала 14-летняя девочка.