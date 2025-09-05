Россия продолжает терроризировать Украину обстрелами. Вечером 5 сентября взрыв произошел в Сумах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. В регионе раздается тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Что известно о взрыве в Сумах?

Воздушная тревога в Сумской области начала распространяться еще в 16:17 из-за активности вражеской тактической авиации и пусков КАБов.

Впоследствии добавилась опасность ударных беспилотников. Соответствующее сообщение от Воздушных сил появилось в 19:40.

А громко в Сумах было в 20:57.

Сейчас местные власти не сообщали о точных причинах и возможных последствиях атаки на регион. Однако, через несколько минут после взрыва мониторы сообщили о БпЛА мимо Токари на Сумщине.

Атаки на Сумскую область: последние новости