Активность оккупантов на Сумщине значительно снизилась. Соответствующее заявление сделал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Что известно о перегруппировке российской армии?
По информации пограничников, российские подразделения, которые ранее накапливали силы в Сумской области, сейчас частично отходят и перебрасывают бойцов на другие участки фронта.
Демченко отметил, что в Хотинской и Юнаковской общинах украинские военные наблюдают значительное снижение интенсивности действий россиян.
Количество атак или действий врага существенно уменьшилось по сравнению с начальным периодом, когда противник пытался продвинуться вглубь территории Украины,
– подчеркнул Демченко.
По словам представителя, последние дни Сергей Дейнеко, глава ГПСУ, побывал в Сумском пограничном отряде и бригаде "Стальная граница", где оценил обстановку и наградил бойцов, которые проявили стойкость в противостоянии врагу.
Какова ситуация на Сумщине?
- По словам политолога и офицера Вооруженных сил Украины Андрея Ткачука, оккупанты стремились сформировать так называемую "буферную зону" на территории области, чтобы усилить давление и иметь возможность регулярно обстреливать город Сумы.
- В частности, российские войска продолжают атаковать Сумскую область, обстреливая энергетическую инфраструктуру.
- Несмотря на попытки россиян продвигаться на украинской территории, Силы обороны Украины надежно удерживают рубежи на Сумщине, срывая планы российских захватчиков.
- В то же время в Институте изучения войны отмечали, что Россия снимает свои наиболее подготовленные подразделения с Сумщины и Херсонщины и перебрасывает их в Донецкую область.