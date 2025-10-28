В Хмельницком после взрыва существует угроза дальнейшего обрушения дома
- В Хмельницком произошел взрыв газа в многоэтажке, что разрушил несколько этажей и вызвал угрозу дальнейшего обрушения дома.
- Экстренные службы работают на месте.
В Хмельницком произошел взрыв газа в многоэтажке. Существует угроза дальнейшего обрушения дома.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.
Что известно о взрыве в Хмельницком?
Взрыв бытового газа произошел около 15:00 по улице Тернопольской.
Он разрушил несколько этажей жилой многоэтажки.
Сейчас продолжается разбор завалов. Сотрудники городского совета определяют потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома,
– отметили в полиции по состоянию на 16:15.
На место взрыва работают все экстренные службы: следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты, кинологи.
Сейчас информация о наличии пострадавших уточняется.
Обратите внимание! Владельцы квартир, которые пострадали, могут обращаться к работникам горсовета на месте или звонить на телефоны: 1580 или 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80
Есть ли пострадавшие или жертвы в Хмельницком
О жертвах пока данных нет, но несколько жителей могут оставаться под завалами.
В то же время уже по меньшей мере 2 человека обратились за медицинской помощью. Так, у 12-летнего ребенка острая реакция на стресс, а у мужчины – порезана нога,