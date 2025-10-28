В Хмельницком после взрыва существует угроза дальнейшего обрушения дома

В Хмельницком произошел взрыв газа в многоэтажке. Существует угроза дальнейшего обрушения дома.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Что известно о взрыве в Хмельницком?

Взрыв бытового газа произошел около 15:00 по улице Тернопольской.

Он разрушил несколько этажей жилой многоэтажки.

Сейчас продолжается разбор завалов. Сотрудники городского совета определяют потребность в отселении людей и угрозу дальнейшего разрушения дома,

– отметили в полиции по состоянию на 16:15.

На место взрыва работают все экстренные службы: следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты, кинологи.

Сейчас информация о наличии пострадавших уточняется.

Обратите внимание! Владельцы квартир, которые пострадали, могут обращаться к работникам горсовета на месте или звонить на телефоны: 1580 или 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80

