Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Хмельницкого городского голову Александра Симчишина.

Какие повреждения дома в Хмельницком после взрыва?

В Хмельницком около 15:00 прогремел сильный взрыв из-за проблем в газовой системе. Бытовой газ подорвался в самой многоэтажке, вследствие чего серьезно разрушена верхняя часть дома.

По словам мэра, о жертвах на данный момент не сообщается. По меньшей мере два человека обратились за медицинской помощью. Однако еще несколько человек могут быть под завалами. Сейчас продолжается их разбор.

Полиция также отмечает, что существует угроза дальнейшего обрушения здания. Городской совет думает об отселении людей в безопасное место.

Коммунальные службы, спасатели, полиция, медики уже работают на месте чрезвычайного происшествия. Начинаем разбор завалов и другие оперативные мероприятия,

– отметил Симчишин.

На месте происшествия спасатели разворачивают палатку для помощи людям.



Спасатели будут оказывать помощь людям вблизи в доме в Хмельницком / Фото Общественного

Что известно о взрыве газа в Хмельницком?