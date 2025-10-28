Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.
Смотрите также В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: несколько этажей уничтожены дотла
Что известно о взрыве в Хмельницком?
На место взрыва выехали все экстренные службы: следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты, кинологи.
Сейчас информация о наличии пострадавших уточняется.
Обратите внимание! Владельцы квартир, которые пострадали, могут обращаться к работникам горсовета на месте или звонить на телефоны: 1580 или 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80