Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Что известно о взрыве в Хмельницком?

На место взрыва выехали все экстренные службы: следственно-оперативная группа полиции, патрульные, эксперты, кинологи.

Сейчас информация о наличии пострадавших уточняется.

Обратите внимание! Владельцы квартир, которые пострадали, могут обращаться к работникам горсовета на месте или звонить на телефоны: 1580 или 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80