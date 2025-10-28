Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Хмельниччини.
Що відомо про вибух у Хмельницькому?
Вибух побутового газу стався близько 15:00 по вулиці Тернопільській.
Він зруйнував кілька поверхів житлової багатоповерхівки.
Наразі триває розбір завалів. Співробітники міської ради визначають потребу у відселенні людей та загрозу подальшого руйнування будинку,
– зазначили у поліції станом на 16:15.
На місце вибуху працюють всі екстрені служби: слідчо-оперативна група поліції, патрульні, експерти, кінологи.
Наразі інформація про наявність потерпілих уточнюється.
Зверніть увагу! Власники квартир, які постраждали, можуть звертатися до працівників міськради на місці або телефонувати на телефони: 1580 або 067 555 15 80, 073 555 15 80, 080 050 15 80