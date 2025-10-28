Взрыв в многоэтажке Хмельницкого: все, что известно на данный момент

Почти 20 квартир повреждены в результате взрыва в хмельницкой многоэтажке.
Заместитель Хмельницкого городского головы Василий Новачок рассказал, что по предварительной информации произошла утечка газа одной из квартир в доме шестиэтажном.
Взрыв довольно таки серьезный, поврежден очень сильно один подъезд. По сути, предварительно выглядит так, почти 20 квартир нужно будет отселить. Сейчас комиссия по отселению работает над тем, чтобы найти людям в жилье, чтобы переселить их. Часть из квартир не подлежат ремонту, соответственно нужно будет проводить серьезные строительные работы. Информации пока о пострадавших людей нет, но не исключено, что под завалами может быть человек,
– отметил Василий Новачок.
Он также сообщил, что коммунальщики работают над тем, чтобы обеспечить светом и водой другие подъезды, которые не пострадали.
Мы уже предоставили, город предоставил коммунальную технику для начала работ по расчистке. Сейчас уберем предварительные завалы на дороге, после чего спасатели ГСЧС смогут подогнать большую демонтажную технику – краны, чтобы начать разбор завалов. В этом подъезде уже отключили свет и воду, а в доме газ,
– добавил Новачок.