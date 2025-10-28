Взрыв в многоэтажке в Хмельницком: пострадали несколько человек, в том числе ребенок

Посреди белого дня 28 октября в жилом доме Хмельницкого произошел взрыв. Из-за этого есть разрушения многоэтажки, а также известно о пострадавших.

О последствиях инцидента в Хмельницком и пострадавших в результате взрыва рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Актуально В Хмельницком произошел взрыв в многоэтажке: несколько этажей уничтожены дотла

Что известно о пострадавших из-за взрыва в многоэтажке?

Спасатели проинформировали о 5 пострадавших, среди них – ребенок. Директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк по состоянию на 17:10 заметил, что пострадавшим оказали необходимую помощь без госпитализации

В частности 12-летний ребенок получил острую реакцию на стресс. Еще у одного мужчины – порезана нога.

Костюк также отмечал, что на место происшествия выехали три бригады скорой помощи.

В ГСЧС уточнили, что частично разрушены 9 квартир, еще 15 квартир повреждены.

Последствия взрыва в Хмельницком / Фото ГСЧС

Со своей стороны мэр города Александр Симчишин подчеркнул, что взрыв на улице Тернопольской не связан с военными действиями. Сейчас продолжается разбор завалов и другие оперативные мероприятия.

Больше всего волнуемся за человеческие жизни, пока информации о жертвах нет. Но под завалами могут быть люди,

– отметил он.

Подробности инцидента в Хмельницком