Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: постраждали декілька людей, зокрема дитина

Посеред білого дня 28 жовтня у житловому будинку Хмельницького стався вибух. Через це є руйнування багатоповерхівки, а також відомо про постраждалих.

Про наслідки інциденту в Хмельницькому та постраждалих внаслідок вибуху розповідає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Що відомо про постраждалих через вибух у багатоповерхівці?

Рятувальники поінформували про 5 постраждалих, серед них – дитина. Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк станом на 17:10 зауважив, що постраждалим надали необхідну допомогу без госпіталізації

Зокрема 12-річна дитина отримала гостру реакцію на стрес. Ще в одного чоловіка – порізана нога.

Костюк також зазначав, що на місце події виїхали три бригади швидких.

У ДСНС уточнили, що частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.

Наслідки вибуху в Хмельницькому / Фото ДСНС

Зі свого боку мер міста Олександр Симчишин підкреслив, що вибух на вулиці Тернопільській не пов'язаний з військовими діями. Наразі триває розбір завалів та інші оперативні заходи.

Найбільше хвилюємося за людські життя, поки інформації про жертв не маємо. Але під завалами можуть бути люди,

– зауважив він.

Подробиці інциденту в Хмельницькому