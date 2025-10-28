Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому: постраждали декілька людей, зокрема дитина
Посеред білого дня 28 жовтня у житловому будинку Хмельницького стався вибух. Через це є руйнування багатоповерхівки, а також відомо про постраждалих.
Про наслідки інциденту в Хмельницькому та постраждалих внаслідок вибуху розповідає 24 Канал із посиланням на ДСНС.
Актуально У Хмельницькому стався вибух у багатоповерхівці: кілька поверхів знищені вщент
Що відомо про постраждалих через вибух у багатоповерхівці?
Рятувальники поінформували про 5 постраждалих, серед них – дитина. Директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк станом на 17:10 зауважив, що постраждалим надали необхідну допомогу без госпіталізації
Зокрема 12-річна дитина отримала гостру реакцію на стрес. Ще в одного чоловіка – порізана нога.
Костюк також зазначав, що на місце події виїхали три бригади швидких.
У ДСНС уточнили, що частково зруйновані 9 квартир, ще 15 квартир пошкоджені.
Наслідки вибуху в Хмельницькому / Фото ДСНС
Зі свого боку мер міста Олександр Симчишин підкреслив, що вибух на вулиці Тернопільській не пов'язаний з військовими діями. Наразі триває розбір завалів та інші оперативні заходи.
Найбільше хвилюємося за людські життя, поки інформації про жертв не маємо. Але під завалами можуть бути люди,
– зауважив він.
Подробиці інциденту в Хмельницькому
У місті близько 15:00 прогримів потужний вибух. За словами начальниці сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області Інни Глеги, внаслідок інциденту руйнування зафіксували на декількох поверхах.
Попередньо, причиною такого були проблеми в газовій системі. Місцеві телеграм-канали писали, що на місці проводили евакуацію людей з пошкодженої багатоповерхівки.