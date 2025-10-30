Укр Рус
30 октября, 20:30
Опасная посылка была не одна: в Укрпочте прокомментировали взрыв в Киеве

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • В одном из сортировочных центров Укрпочты в Киеве произошел взрыв, пострадали 5 сотрудников.
  • Вначале было обнаружено две опасные посылки.

Днем 30 октября в одном из сортировочных центров Укрпочты в Киеве прогремел взрыв. Пострадали сотрудники почты, которые проверяли посылки на содержание запрещенных веществ.

В общем опасных посылок было две. Одна – взорвалась, а другую – обнаружили и изъяли. Об этом рассказал директор Укрпочты Игорь Смелянский, передает 24 Канал.

Что известно о взрыве на почте в Киеве?

По словам директора, во время проверки система контроля сработала. Однако предотвратить ранение 5 сотрудников не удалось. Сейчас ведется следствие. Детали инцидента обнародуют, когда будет соответствующее разрешение.

Еще раз обращаюсь к нашим уважаемым клиентам: пожалуйста, не подвергайте опасности наших сотрудников, а также ваших друзей и близких,
– подчеркнул Смелянский.

Известно, что взрыв произошел в сортировочном центре в Соломенском районе.

