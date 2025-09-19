Вблизи Евпатории было очень громко: россияне жалуются на атаку БПЛА по Крыму
На территории временно оккупированного Крыма вечер 19 сентября был абсолютно неспокойным. Россияне жаловались на атаку неизвестными беспилотниками, а также взрыв возле Евпатории.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Атеш".
Что известно об атаке дронов на Крым и взрыве возле Евпатории?
После 22:00 в телеграм-канале "Атеш" сообщили, что вблизи Евпатории прогремел сильный взрыв. До этого российские телеграм-каналы писали, что фиксировали движение неизвестных беспилотников в направлении города, а также села Уютное в Сакском районе полуострова.
Также оккупанты писали о тревоге в Саках, Новофедоровке, Николаевке и прилегающих территориях из-за БПЛА со стороны моря.
Под опасностью также находились Феодосия, Севастополь, Гвардейское, Симферопольский и Сакский районы, а также Николаевка и Новофедоровка. Сообщалось о движении группы дронов в направлении аэропорта "Симферополь".
Угроза также касалась Керчи и Крымского моста, куда беспилотники приближались с севера, и района Войково.