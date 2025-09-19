Поблизу Євпаторії було дуже гучно: росіяни жаліються на атаку БпЛА по Криму
- 19 вересня ввечері в Криму зафіксовано вибухи біля Євпаторії та рух безпілотників у напрямку аеропорту "Сімферополь".
- Окупанти повідомили про тривогу в кількох районах, включно із Саками, Новофедорівкою, Феодосією та Керчю, де спрацювала ППО.
На території тимчасово окупованого Криму вечір 19 вересня був абсолютно неспокійним. Росіяни жалілися на атаку невідомими безпілотниками, а також вибух біля Євпаторії.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Атеш".
Що відомо про атаку дронів на Крим та вибух біля Євпаторії?
Після 22:00 у телеграм-каналі "Атеш" повідомили, що поблизу Євпаторії прогримів сильний вибух. До цього російські телеграм-канали писали, що фіксували рух невідомих безпілотників у напрямку міста, а також села Уютне у Сакському районі півострова.
Також окупанти писали про тривогу у Саках, Новофедорівці, Миколаївці та прилеглих територіях через БпЛА з боку моря.
Під небезпекою також перебували Феодосія, Севастополь, Гвардійське, Сімферопольський та Сакський райони, а також Миколаївка й Новофедорівка. Повідомляли про рух групи дронів у напрямку аеропорту "Сімферополь".
Загроза також стосувалася Керчі та Кримського мосту, куди безпілотники наближалися з півночі, та району Войкового.
За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", вибух у Феодосії чули приблизно о 22:05. А в Керчі о 22:30 спрацювала ворожа ППО.
Як українські військові працюють по ворожих цілях у Криму?
Сили спеціальних операцій ЗСУ розповіли, що 30 серпня знищили російську радіолокаційну станцію до комплексу С-300. Вона була розташована на військовому аеродромі в населеному пункті Саки.
Тоді ж дрони ГУР атакували аеродром біля Сімферополя та бухту Севастополя. Внаслідок цього було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8, вартість яких становить від 20 до 30 мільйонів доларів.
Також уранці 26 серпня стало відомо, що бійці ССО провели спеціальні дії в окупованому Криму. Були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії Росії.