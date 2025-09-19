На території тимчасово окупованого Криму вечір 19 вересня був абсолютно неспокійним. Росіяни жалілися на атаку невідомими безпілотниками, а також вибух біля Євпаторії.

Що відомо про атаку дронів на Крим та вибух біля Євпаторії?

Після 22:00 у телеграм-каналі "Атеш" повідомили, що поблизу Євпаторії прогримів сильний вибух. До цього російські телеграм-канали писали, що фіксували рух невідомих безпілотників у напрямку міста, а також села Уютне у Сакському районі півострова.

Також окупанти писали про тривогу у Саках, Новофедорівці, Миколаївці та прилеглих територіях через БпЛА з боку моря.

Під небезпекою також перебували Феодосія, Севастополь, Гвардійське, Сімферопольський та Сакський райони, а також Миколаївка й Новофедорівка. Повідомляли про рух групи дронів у напрямку аеропорту "Сімферополь".

Загроза також стосувалася Керчі та Кримського мосту, куди безпілотники наближалися з півночі, та району Войкового.

За даними телеграм-каналу "Кримський вітер", вибух у Феодосії чули приблизно о 22:05. А в Керчі о 22:30 спрацювала ворожа ППО.

