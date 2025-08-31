Зокрема, вибухи пролунали поблизу аеродромів "Саки" та "Бельбек". Про це повідомляють телеграм-канали, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Криму 31 серпня?

Місцеві пишуть про гучний вибух у Бахчисарайському районі – з аеродрому "Бельбек". Також гучно в Новофедорівці – біля аеродрому "Саки".

Водночас місцеві моніторингові канали повідомляли про можливу масову дронову атаку в Качі, Бельбеку та Севастополі з боку моря.

Цікаво! На тлі вибухів у Криму військовий партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" заявив, що на півострові окупанти несуть втрати. "Скоро путіністів чекають новини, які їм не сподобаються", – написали агенти.

Станом на 19:24 було відомо про запуск російською ППО 4 ракет із району Гвардійського, а о 19:40 – щонайменше 8. "Чути вибухи. Незрозуміло – прильоти чи збивають", – йдеться в повідомленні.

Також робота протиповітряної оборони не вщухає в Новофедорівці, а вибухи чутно навіть у Євпаторії. Окрім того, ракети запускали в Сімферопольському районі.

Активісти руху "Жовта Стрічка" передають, що чують прильоти й детонацію. Дякуємо Силам оборони України, що працюєте і потроху звільняєте наш Крим від присутності окупантів,

– написали в русі спротиву.