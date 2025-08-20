Укр Рус
24 Канал Новости мира Неизвестный объект взорвался в 40 километрах от Варшавы: есть 3 версии, рассматривают российский след
20 августа, 15:25
2

Неизвестный объект взорвался в 40 километрах от Варшавы: есть 3 версии, рассматривают российский след

София Рожик
Основные тезисы
  • В Польше взорвался неизвестный объект в кукурузном поле, рассматривают три версии.
  • Инцидент произошел в 40 километрах от Варшавы.

В ночь на 20 августа в Польше взорвался неизвестный объект. Произошло это в Люблинском воеводстве, не так далеко от Варшавы.

Министр обороны Польши озвучил 3 версии того, что произошло. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Смотрите также Поляк пытался доплыть до России на матрасе, чтобы воевать против Украины

Какие версии взрыва в Польше?

Неизвестный объект упал в кукурузном поле в селе Осины. До Варшавы прямо от места падения – всего 40 километров.

Сейчас военные рассматривают три версии:

  • падение российского дрона,

  • использование беспилотника для контрабанды,

  • диверсия на территории Польши.

Не исключаем саботажа, как это уже случалось – например, поджог торгового центра в Варшаве в мае 2024 года инспирировала Россия, 
– подчеркнул министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Он отметил, что радары не фиксировали никаких нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Беларуси.

"Это не означает, что мы не будем проверять в этом плане. Это одна из гипотез. Дроны являются небольшими объектами, поскольку, вероятнее всего, речь идет о дроне, который разбился. Он пока не имеет никаких признаков, которые бы сразу указывали на военный характер", – одновременно добавил Косиняк-Камыш.

Взрыв в Польше: смотрите видео

Что известно о взрыве в Польше?

  • Сообщение о инциденте в Осинах полиция получила после 2:00 20 августа. Местные рассказали, что сначала была вспышка, а потом раздался взрыв.

  • Полицейские на кукурузном поле, где упал объект, нашли обгоревшие металлические и пластиковые элементы; сначала отмечали, что это фрагмент старого двигателя с пропеллером.

  • Между тем польское издание Rzeczpospolita пишет, что в поле таки упал "Шахед" или "Герань".

  • В результате инцидента никто не пострадал.