У ніч на 20 серпня у Польщі вибухнув невідомий об'єкт. Сталося це у Люблінському воєводстві, не так далеко від Варшави.

Міністр оборони Польщі озвучив 3 версії того, що сталося. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Onet.

Які версії вибуху у Польщі?

Невідомий об'єкт впав у кукурудзяному полі у селі Осіни. До Варшави прямо від місця падіння – всього 40 кілометрів.

Наразі військові розглядають три версії:

падіння російського дрона,

використання безпілотника для контрабанди,

диверсія на території Польщі.

Не виключаємо саботажу, як це вже траплялося – наприклад, підпал торгового центру у Варшаві у травні 2024 року інспірувала Росія,

– наголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Він зауважив, що радари не фіксували жодних порушень повітряного простору з боку України чи Білорусі.

"Це не означає, що ми не будемо перевіряти у цьому плані. Це одна з гіпотез. Дрони є невеликими об'єктами, оскільки, найімовірніше, йдеться про дрон, який розбився. Він поки що не має жодних ознак, які б одразу вказували на військовий характер", – водночас додав Косіняк-Камиш.

Вибух у Польщі: дивіться відео

Що відомо про вибух у Польщі?