Посреди дня россияне попали по гражданскому объекту в Вознесенске: есть раненые

Днем оккупанты ударили ракетой по Николаевской области. Есть информация о пострадавших.

Во время воздушной тревоги враг атаковал Вознесенск.

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Удар по Вознесенску

Около 14:30 в Николаевской области объявили воздушную тревогу. Ранее военные предупредили об угрозе вражеской авиации с востока и опасности баллистики с юга.

В 15:05 стало известно о скоростной цели в Николаевской области, которая держала курс на северо-запад. Впоследствии Воздушные силы уточнили, что цель направляется на Вознесенск. Через несколько минут в пределах города прогремел взрыв.

Позже председатель ОВА Виталий Ким рассказал, что оккупанты попали по гражданскому объекту, в результате чего есть раненые.

Утром взрывы раздавались в Одессе. По городу противник ударил ракетой Х-31П. Не оставлял Одесскую область в покое враг и ночью. Под ударом ракет и "Шахедов" находилась портовая инфраструктура.

Россияне направили в Одесскую область "Искандер-М", 4 КАР Х-59/Х-69. Три вражеские ракеты Х-59/Х-69 не достигли своих целей. Обломками ракеты повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход.

К сожалению, погибли два человека, охранник и водитель грузовика. Еще один человек, вахтенный матрос, получил ранения.