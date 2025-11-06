Ответ в ударной волне: экс-офицер Воздушных сил сказал, чем могли поразить склад в Донецке

ВСУ уничтожили склад и базу запуска "Шахедов" на территории бывшего аэропорта Донецка. Если посмотреть на ударную волну, то для первого подрыва было использовано большое количество полезной нагрузки.

Есть перечень ракет, которые могли быть использованы. Это 24 Каналу отметил бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

К теме ВСУ уничтожили базу хранения и запуска "Шахедов" в Донецком аэропорту: взрывное видео

Какие ракеты могли быть применены?

Анатолий Храпчинский отметил, что Россия пытается обустраивать как можно ближе пункты запуска "Шахедов" для того, чтобы существенно нагрузить украинскую противовоздушную оборону. Это может быть не только в Донецке.

За последнее время стало гораздо больше ударов класса middle strike. Говорится об ударах в 300-километровой зоне. Это может активно выбивать российскую логистику и ломать некоторые склады, которые враг безопасно использовал на этом расстоянии.

Возвращение или предоставление нам возможности использовать Storm Shadow, увеличение некоторых наших собственных возможностей, попытка переориентировать даже наши Deep Strike на более короткую дистанцию для того, чтобы наносить удары – это положительный момент. Потому что такие удары должны происходить ежедневно,

– подчеркнул экс-офицер Воздушных сил.

Оккупанты накопили большое количество вооружения. Поэтому такие удары очень нужны. Для таких ударов Украина имеет средства. Однако нужно существенно масштабировать способности.

Ракеты Storm Shadow могут работать по точечным объектам с укрепленными районами. Например, подземные склады. Однако вряд ли в Донецке все было обустроено подземными складами.

Есть перечень ракет, наши "Нептуны", "Рута", которые могли бы быть использованы. Я думаю, что надо дождаться официальных объяснений. Учитывая ударную волну, достаточно большое количество полезной нагрузки было применено для первого подрыва,

– добавил заместитель директора компании по производству средств РЭБ.

Что известно об ударе?