Краснодарский край под массированной атакой дронов: в Славянске-на-Кубани в районе НПЗ – пожар
- Краснодарский край России подвергся массированной атаке дронов 8 августа, что привело к задержке рейсов в аэропорту Сочи и эвакуации туристов с пляжей.
- В Славянске-на-Кубани произошел пожар в районе НПЗ, причины которого пока неизвестны, а жители сообщали о работе ПВО и видели дроны.
- Из-за угрозы беспилотников был приостановлен концерт американского рэпера Akon в Сириусе.
В Краснодарском крае России вечер 8 августа был абсолютно неспокойным. Россияне жаловались об атаке неизвестными беспилотниками, а в Славянске-на-Кубани даже видели пожар в районе НПЗ.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Что происходило в Краснодарском крае вечером 8 августа?
Российские пропагандисты писали, что Краснодарский край 8 августа пережил "самую массовую дневную атаку БпЛА". Беспилотную опасность несколько раз в течение дня объявляли на территории Сочи, Сириуса, Анапы и Адлера.
Из-за ограничений в аэропорту Сочи был задержан вылет более 25 рейсов, а часть самолетов, прилетевших в город, переправили в аэропорты других населенных пунктов.
В аэропортах Краснодарского края – коллапс из-за атаки неизвестных дронов: смотрите видео
С пляжей города впервые эвакуировали туристов, там звучали сирены, а в громкоговорители призвали граждан пройти в безопасные места.
В Сочи звучала тревога, а людей эвакуировали с пляжей: смотрите видео
Также в Сириусе из-за угрозы атаки беспилотников началась эвакуация зрителей, которые пришли на концерт американского репера Akon. Через полчаса угрозу беспилотной атаки было отменено.
Из-за беспилотной опасности россияне не могут пойти на концерт американского репера Akon: смотрите видео
Впоследствии стало известно, что горячо было в Славянске-на-Кубани. Местные жители сообщали о работе печально известной российской ПВО, а над городом видели дроны.
Российская ПВО работает в Славянске-на-Кубани: смотрите видео (18+)
Впоследствии стало известно о пожаре в районе местного НПЗ. Также сирены воздушной опасности работали и в других населенных пунктах Краснодарского края, например, в Лазаревском районе.
Пожар в районе НПЗ в Славянске-на-Кубани 8 августа / Фото российских СМИ
Сейчас о последствиях пожара на НПЗ в Славянске-на-Кубани ничего неизвестно.