В Кропивницком гремят взрывы: на город летели "Кинжалы" и крылатые ракеты
В ночь на 13 декабря россияне применяют все имеющееся вооружение для атаки на Украину. О взрывах в Кропивницком сообщают мониторинговые каналы.
Об этом информирует 24 Канал.
Что известно о взрывах в городе?
В 02:25 в Кропивницком районе прозвучала воздушная тревога. Впоследствии Воздушные силы предупредили о движении нескольких "Кинжалов" в направлении города.
А уже в 02:30 корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в городе.
Напоминаем, что ранее в 01:33 мониторинговые каналы сообщали о движении двух крылатых ракет.
Сейчас официальной информации о последствиях атаки нет.
Куда Россия била этой ночью?
В ночь на 13 декабря взрывы слышали жители Одесской области. В результате обстрела крылатыми ракетами, баллистикой и дронами около 90% домов в Одесской области остались без света, воды и связи.
Похожая ситуация сейчас и на Николаевщине. В 01:24 мониторы сообщали о движении трех групп крылатых ракет "Калибр" с Херсонщины в направлении Николаевщины. А уже через 5 минут прогремел взрыв.
Также громкие взрывы зафиксировали и в Днепре. По информации Общественного, громкий звук местные услышали около 00:07.