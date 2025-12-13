В Кропивницком гремят взрывы: на город летели "Кинжалы" и крылатые ракеты

В ночь на 13 декабря россияне применяют все имеющееся вооружение для атаки на Украину. О взрывах в Кропивницком сообщают мониторинговые каналы.

Об этом информирует 24 Канал.

Что известно о взрывах в городе?

В 02:25 в Кропивницком районе прозвучала воздушная тревога. Впоследствии Воздушные силы предупредили о движении нескольких "Кинжалов" в направлении города.

А уже в 02:30 корреспонденты Общественного сообщили о взрывах в городе.

Напоминаем, что ранее в 01:33 мониторинговые каналы сообщали о движении двух крылатых ракет.

Сейчас официальной информации о последствиях атаки нет.

Куда Россия била этой ночью?