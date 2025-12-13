Укр Рус
13 грудня, 02:37
У Кропивницькому гримлять вибухи: на місто летіли "Кинджали" та крилаті ракети

Діана Подзігун
Основні тези
  • У Кропивницькому вночі 13 грудня пролунали вибухи після повітряної тривоги та попереджень про рух "Кинджалів".
  • Моніторингові канали також повідомляли про рух двох крилатих ракет; офіційної інформації про наслідки поки що немає.

В ніч на 13 грудня росіяни застосовують усе наявне озброєння для атаки на Україну. Про вибухи у Кропивницькому повідомляють моніторингові канали.

Про це інформує 24 Канал.

Що відомо про вибухи в місті?

О 02:25 у Кропивницькому районі пролунала повітряна тривога. Згодом Повітряні сили попередили про рух кількох "Кинджалів" у напрямку міста. 

А вже об 02:30 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у місті. 

Нагадуємо, що раніше о 01:33 моніторингові канали повідомляли про рух двох крилатих ракет.

Наразі офіційної інформації про наслідки атаки немає.

Куди Росія гатила цієї ночі? 

  • В ніч на 13 грудня вибухи чули мешканці Одещини. Внаслідок обстрілу крилатими ракетами, балістикою та дронами близько 90% домівок в Одеській області залишились без світла, води та зв'язку. 

  • Схожа ситуація наразі й на Миколаївщині. О 01:24 монітори повідомляли про рух трьох груп крилатих ракет "Калібр" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини. А вже за 5 хвилин прогримів вибух.

  • Також гучні вибухи зафіксували й у Дніпрі. За інформацією Суспільного, гучний звук місцеві почули близько 00:07.