У Кропивницькому гримлять вибухи: на місто летіли "Кинджали" та крилаті ракети

В ніч на 13 грудня росіяни застосовують усе наявне озброєння для атаки на Україну. Про вибухи у Кропивницькому повідомляють моніторингові канали.

Про це інформує 24 Канал.

Що відомо про вибухи в місті?

О 02:25 у Кропивницькому районі пролунала повітряна тривога. Згодом Повітряні сили попередили про рух кількох "Кинджалів" у напрямку міста.

А вже об 02:30 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у місті.

Нагадуємо, що раніше о 01:33 моніторингові канали повідомляли про рух двох крилатих ракет.

Наразі офіційної інформації про наслідки атаки немає.

Куди Росія гатила цієї ночі?