Вечером 22 сентября происходит дроновая атака на Москву и Подмосковье, где были слышны взрывы. Сам факт того, что беспилотники прорвались в российскую столицу, о многом говорит.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко объяснил важность атаки, осуществляемой на Москву и пригород. Он отметил, почему это большой успех.

К теме Почти 115 дронов атаковали Россию: в Крыму, вероятно, прилет по даче "ФСБ", где останавливался Путин

Как дронам удалось прорваться в Москву?

Мусиенко заметил, что мэр Москвы Сергей Собянин признал, что в городе работает ПВО. Хотя раньше чаще всего говорилось о том, что ПВО работает где-то на подступах к Москве – в области.

Эта атака важна, потому что очевидно удалось прорвать три кольца ПВО вокруг Москвы. С этой точки зрения эта атака имеет вес,

– отметил военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

Это удалось сделать, по его мнению, после длительных усилий, и это – большой успех. Ведь, очевидно, было много попыток прорвать ПВО, и во время предыдущих атак не получалось пройти все эшелоны противовоздушной обороны вокруг российской столицы.

Получается, что в российской ПВО есть пробелы, как отметил Мусиенко, и во время предыдущих попыток были сделаны правильные выводы, внесены коррективы и улучшения для повышения уровня следующих атак.

Сейчас это дает очевидно свои результаты. И это очень хорошие новости с военной точки зрения,

– уверен он.

Также реализуется стратегия, которую определил Владимир Зеленский о том, что нужно переносить войну на территорию врага. В этом, кроме чисто военного компонента, который будет анализироваться по прохождению эшелонированных российских систем ПВО, существует и информационно-психологический фактор.

Это фактор психологического давления и воздействия на противника. Методы психологической войны против Украины системно применяются.

Она должна делать так же для того, чтобы демонстрировать миру и россиянам, что Владимир Путин рассказывает о своих возможностях, о ядерке, о "сво", которое идет по плану. Однако на самом деле в Москве объявлен план "Ковер", и у россиян на фоне этого не могут не возникнуть определенные вопросы. Даже, если они их не озвучат, важно, что эти внутренние сомнения зародятся в российском обществе.

Атака дронов на Москву: что известно?