Ввечері 22 вересня відбувається дронова атака на Москву та Підмосков'я, де були чутні вибухи. Сам факт того, що безпілотники прорвалися до російської столиці, багато про що свідчить.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив важливість атаки, що здійснюється на Москву та передмістя. Він зазначив, чому це великий успіх.

Як дронам вдалося прорватися до Москви?

Мусієнко зауважив, що мер Москви Сергій Собянін визнав, що в місті працює ППО. Хоча раніше найчастіше говорилося про те, що ППО працює десь на підступах до Москви – в області.

Ця атака важлива, тому що вочевидь вдалося прорвати три кільця ППО довкола Москви. З цього погляду ця атака має вагу,

– наголосив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Це вдалося зробити, на його думку, після тривалих зусиль, і це – великий успіх. Адже, вочевидь, було багато спроб прорвати ППО, і під час попередніх атак не виходило пройти всі ешелони протиповітряної оборони довкола російської столиці.

Виходить, що у російській ППО є прогалини, як зазначив Мусієнко, і під час попередніх спроб були зроблені правильні висновки, внесені корективи та покращення задля підвищення рівня наступних атак.

Зараз це дає вочевидь свої результати. І це дуже гарні новини з військового погляду,

– впевнений він.

Також реалізується стратегія, яку визначив Володимир Зеленський про те, що потрібно переносити війну на територію ворога. В цьому, крім суто військового компоненту, який буде аналізуватись щодо проходження ешелонованих російських систем ППО, існує і інформаційно-психологічний чинник.

Це фактор психологічного тиску і впливу на противника. Методи психологічної війни проти України системно застосовуються.

Вона має робити так само для того, щоб демонструвати світу і росіянам, що Володимир Путін розповідає про свої спроможності, про ядерку, про "сво", яке іде за планом. Проте насправді у Москві оголошений план "Килим", і у росіян на тлі цього не можуть не виникнути певні питання. Навіть, якщо вони їх не озвучать, важливо, що ці внутрішні сумніви зародяться у російському суспільстві.

