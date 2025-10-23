Вспыхнуло сразу 2 российских НПЗ в Европе: Свитан объяснил, как это поможет Украине

Недавно почти одновременно в Европе взорвались 2 НПЗ, связанные трубопроводом "Дружба" и российским "Лукойлом". Именно через них Россия получала средства для своей экономики.

Со своей стороны, она давно работает на войну. Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Украина имеет право уничтожать вражеские объекты не только на территории России.

Смотрите также Запорожская АЭС вышла из самого длинного блэкаута, – Минэнерго

Как Украине помогут взрывы на российских НПЗ в Европе?

Полковник запаса ВСУ отметил, что если горят российские нефтеперерабатывающие завода, это означает, что к этому могут быть причастны "неравнодушные" украинцы.

Вероятно, здесь работали спецслужбы Украины по уничтожению российского механизма получения денег в российскую экономику, которая уже стоит на военных рельсах.

Куда ни глянь в российскую экономику – везде попадешь в военную тему. Поэтому любой НПЗ, который позволяет экономике России получать деньги, надо уничтожать,

– подчеркнул он.

По словам Свитана, Украина, как сторона, которая страдает от российской агрессии, имеет право любыми способами наносить противнику поражения в любой точке – или в России, или за рубежом. Ведь развал российской экономики будет означать развал военной машины и, соответственно, самой страны-агрессора.

Что известно о взрывах российских НПЗ в Европе?