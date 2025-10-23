Вспыхнуло сразу 2 российских НПЗ в Европе: Свитан объяснил, как это поможет Украине
- Недавно взорвались два российских НПЗ в Европе, связанные с трубопроводом "Дружба" и "Лукойлом".
- Эти взрывы могут быть результатом деятельности украинских спецслужб для уничтожения механизма получения средств в российскую экономику.
Недавно почти одновременно в Европе взорвались 2 НПЗ, связанные трубопроводом "Дружба" и российским "Лукойлом". Именно через них Россия получала средства для своей экономики.
Со своей стороны, она давно работает на войну. Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что Украина имеет право уничтожать вражеские объекты не только на территории России.
Как Украине помогут взрывы на российских НПЗ в Европе?
Полковник запаса ВСУ отметил, что если горят российские нефтеперерабатывающие завода, это означает, что к этому могут быть причастны "неравнодушные" украинцы.
Вероятно, здесь работали спецслужбы Украины по уничтожению российского механизма получения денег в российскую экономику, которая уже стоит на военных рельсах.
Куда ни глянь в российскую экономику – везде попадешь в военную тему. Поэтому любой НПЗ, который позволяет экономике России получать деньги, надо уничтожать,
– подчеркнул он.
По словам Свитана, Украина, как сторона, которая страдает от российской агрессии, имеет право любыми способами наносить противнику поражения в любой точке – или в России, или за рубежом. Ведь развал российской экономики будет означать развал военной машины и, соответственно, самой страны-агрессора.
Что известно о взрывах российских НПЗ в Европе?
- 20 октября в венгерском городе Сазхаломбатта из-за взрыва был пожар на крупнейшем НПЗ страны. Именно он получает российскую нефть через нефтепровод "Дружба". Он начала завод проектировали, чтобы перерабатывать российскую сырую нефть.
- В этот же день на российском заводе "Лукойл" в Румынии также произошел взрыв. На нем проводили производство и распределение нефтепродуктов.
- Интересно, что в отличие от Венгрии, в Румынии после инцидента возбудили уголовное дело, ведь из-за взрыва пострадал работник.