Слышали около 8 взрывов: в Ульяновской области России под ударом НПЗ "НС-Ойл" – яркие кадры

В Ульяновской области России ночью 29 октября летали неизвестные дроны. Впоследствии стало известно о взрывах на нефтеперерабатывающем заводе "НС-Ойл".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+.

К теме Украина не планирует останавливаться: Зеленский озвучил результаты дальнобойных ударов по России

Какие последствия атаки по НПЗ в Ульяновской области?

Об атаке на Новоспасское в Ульяновской области начали сообщать около полуночи 29 октября. По предварительным данным, была атакована нефтебаза ОАО "НС-Ойл".

Ульяновская область России была под атакой 29 октября / Фото Exilenova+

Местные отмечали, что всего там слышали от 5 до 8 взрывов. В сеть уже опубликовали видео с последствиями атаки, где можно увидеть огненные облака и столб дыма.

В Новоспасском в России слышали взрывы / Видео Exilenova+

Также известно, что предварительно под удар попала установка АВТ-200. Сам "НС-Ойл" перерабатывает нефть, производит бензиновую и дизельную фракции, мазут. Мощность завода до 600 000 тонн горючего в год.



НПЗ "НС-Ойл" на карте / Фото Supernova+

Интересно, что в самом районе Новоспасском расположено три нефтеперерабатывающих завода. Пока что о последствиях сообщалось на одном.

Российские НПЗ продолжают находиться под атаками / Видео Exilenova+

Российские телеграм-каналы писали, что якобы их ПВО работала по "украинским дронам". Местные также отмечали вспышки и звуки мотора в небе. Сейчас официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Кстати, полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал в эфире 24 Канала, что атаки Украины на российские энергетические объекты могут стать эффективным способом достижения прекращения огня. По мнению эксперта, это поможет посадить Владимира Путина за стол переговоров.

Где еще слышали взрывы в России?

Кроме того, сообщалось об атаке на ООО "Ставролен" в Буденновске, что в Ставропольском крае России. Это предприятие является крупным производителем химической продукции, в частности полиэтилена, полипропилена, бензола и другой нефтехимической продукции.

В Буденновске ночью 29 октября были взрывы / Видео Exilenova+

Местные были "поражены" самой атакой, говорили, что это "полный капец", и выкладывали видео в сеть.

Предварительно, под атакой мог быть завод "Ставролен" / Видео Supernova+

Где еще в России атаковали НПЗ в последнее время?