Одесскую и Харьковскую область атаковали БпЛА: где прогремели взрывы

Ударные БпЛА врага ударили этой ночью, 29 октября, по Харьковской и Одесской областях. Известно о взрывах в нескольких населенных пунктах.

Об этом сообщили в Суспільному. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.

Хронология атаки Россияне снова атакуют Украину "Шахедами": в каких областях сейчас тревога

Атака БпЛА 29 октября: куда целился враг?

В ночь на 29 октября в нескольких городах Украины прогремели взрывы, ставшие следствием новых воздушных атак российских войск.

В частности, этой ночью слышали взрывы на Одесской области, а именно в Подольске на севере области. В сети пишут, что в городе исчез свет. Перед этим в области фиксировали БпЛА врага, также Воздушные силы объявляли ракетную опасность.

А еще в Харьковской области несколько взрывов прозвучало в Изюме. Об этом писала Изюмская МВА. Известно, что для района была угроза ударных БпЛА.

На локациях работают соответствующие службы. Данные о пострадавших и разрушениях уточняют.

Где еще были взрывы в Украине за прошедшие сутки?