Одеську та Харківську область атакували БпЛА: де пролунали вибухи

Ударні БпЛА ворога вдарили цієї ночі, 29 жовтня, по Харківській та Одеській областях. Відомо про вибухи у кількох населених пунктах.

Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Росіяни знову атакують Україну "Шахедами": у яких областях зараз тривога

Атака БпЛА 29 жовтня: куди цілив ворог?

У ніч на 29 жовтня у кількох містах України прогриміли вибухи, що стали наслідком нових повітряних атак російських військ.

Зокрема, цієї ночі чули вибухи на Одещині, а саме у Подільську на півночі області. У мережі пишуть, що у місті зникло світло. Перед цим в області фіксували БпЛА ворога, також Повітряні сили оголошували ракетну небезпеку.

А ще у Харківській області кілька вибухів пролунало в Ізюмі. Про це писала Ізюмська МВА. Відомо, що для району була загроза ударних БпЛА.

На локаціях працюють відповідні служби. Дані щодо постраждалих і руйнувань уточнюють.

Де ще були вибухи в Україні минулої доби?