Взрывы прогремели на Запорожье
- Вечером 14 ноября на Запорожье было шумно из-за атаки "Шахеда".
- В 21:47 было объявлено об угрозе ударных беспилотников, а в 23:58 раздался взрыв.
Россия атакует Украину "Шахедами". Вечером 14 ноября взрывы прогремели на Запорожье.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Ивана Федорова. Он рассказал о деталях атаки.
Что известно о взрыве в Запорожье?
В 21:47 в Запорожской области объявили об угрозе ударных беспилотников.
Через час вражеский БпЛА появился в направлении Запорожья. Сначала летел на Коммунарский, затем Шевченковский район города. Впоследствии – на Вознесеновский район области и Хортицу.
В 23:58 раздались взрывы.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– призвал Иван Федоров.
Взрывы в Украине: последние новости
Вечером 14 ноября Россия атаковала Днепр ударными беспилотниками. Громко было в 20:20, работала ПВО.
Также в 20:43 в Харькове слышали по меньшей мере 3 взрыва. Вероятно, они прозвучали за пределами города. Было предупреждение о применении КАБов.
А в 21:30 Хмельнитчину атаковали "Кинжалы". Там раздались взрывы, работала ПВО. О жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщалось.