Россия атакует Украину "Шахедами". Вечером 14 ноября взрывы прогремели на Запорожье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Ивана Федорова. Он рассказал о деталях атаки.

Что известно о взрыве в Запорожье?

В 21:47 в Запорожской области объявили об угрозе ударных беспилотников.

Через час вражеский БпЛА появился в направлении Запорожья. Сначала летел на Коммунарский, затем Шевченковский район города. Впоследствии – на Вознесеновский район области и Хортицу.

В 23:58 раздались взрывы.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,

– призвал Иван Федоров.

