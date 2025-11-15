Росія атакує Україну "Шахедами". Увечері 14 листопада вибухи пролунали на Запоріжжі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Івана Федорова. Він розповів про деталі атаки.

Що відомо про вибух на Запоріжжі?

О 21:47 у Запорізькій області оголосили про загрозу ударних безпілотників.

За годину ворожий БпЛА з'явився у напрямку Запоріжжя. Спочатку летів на Комунарський, потім Шевченківський район міста. Згодом – на Вознесенівський район області та Хортицю.

О 23:58 пролунали вибухи.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– закликав Іван Федоров.

