9 сентября, 06:25
Взрывы в России, Силы обороны продвинулись на фронте: хронология 1294 дня войны

Полина Буянова

В Украине продолжается 1294 день полномасштабного российского вторжения. Ночью российские города в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники, а вдоль фактически всей линии фронта продолжались напряженные бои.

Новости о главных событиях 9 сентября, ситуации на фронте и в тылу, ключевых заявлениях на международной арене и последствиях новых российских атак – читайте в материале 24 Канала.

Что происходило в Украине и мире 9 сентября?

 

06:16, 09 сентября

Российские беспилотники атаковали Запорожье

В Запорожье ночью 9 сентября прогремели взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате вражеского удара в городе вспыхнул пожар в частном доме.

Сейчас подразделения ГСЧС ликвидируют последствия атаки.

Сообщается, что женщина 66-ти лет получила ранения, медики оказывают ей помощь.

06:09, 09 сентября

Под Адлером в Сочи раздался взрыв

Ночью 9 сентября в Адлерском районе города Сочи Краснодарского края России было неспокойно.

По данным СМИ, жители Сочи и окрестностей слышали громкий взрыв в небе, а затем раздались звуки сирены. Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион находился под атакой беспилотников.

По его словам, обломки попали в авто и якобы убили мужчину. Кроме того, повреждения получили по меньшей мере 6 частных домов.