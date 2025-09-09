Новости о главных событиях 9 сентября, ситуации на фронте и в тылу, ключевых заявлениях на международной арене и последствиях новых российских атак – читайте в материале 24 Канала.
Что происходило в Украине и мире 9 сентября?
В Запорожье ночью 9 сентября прогремели взрывы. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в результате вражеского удара в городе вспыхнул пожар в частном доме. Сейчас подразделения ГСЧС ликвидируют последствия атаки. Сообщается, что женщина 66-ти лет получила ранения, медики оказывают ей помощь. Ночью 9 сентября в Адлерском районе города Сочи Краснодарского края России было неспокойно. По данным СМИ, жители Сочи и окрестностей слышали громкий взрыв в небе, а затем раздались звуки сирены. Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что регион находился под атакой беспилотников. По его словам, обломки попали в авто и якобы убили мужчину. Кроме того, повреждения получили по меньшей мере 6 частных домов.
