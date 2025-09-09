Новини про головні події 9 вересня, ситуацію на фронті й у тилу, ключові заяви на міжнародній арені та наслідки нових російських атак – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Що відбувалося в Україні та світі 9 вересня?
В Запоріжжі вночі 9 вересня пролунали вибухи. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожого удару в місті спалахнула пожежа в приватному будинку. Наразі підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки атаки. Повідомляється, що жінка 66-ти років зазнала поранення, медики надають їй допомогу. Вночі 9 вересня в Адлерському районі міста Сочі, що в Краснодарському краї Росії, було неспокійно. За даними ЗМІ, жителі Сочі та околиць чули гучний вибух у небі, а опісля пролунали звуки сирени. Згодом губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що регіон був під атакою безпілотників. За його словами, уламки влучили в авто та начебто вбили чоловіка. Крім того, пошкоджень зазнали щонайменше 6 приватних будинків.
Російські безпілотники атакували Запоріжжя
Під Адлером у Сочі пролунав вибух
