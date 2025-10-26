Долетели до Тулы, Рязани и даже Москвы: Россию массированно атаковали десятки БпЛА
- Ночью 26 октября Россия пострадала от атаки 82 дронов, в частности в Тульской, Московской и Рязанской областях.
- В результате атаки дронов пострадавших или разрушений не зафиксировано, однако в Тульской области было зафиксировано не менее 10 взрывов.
Ночью 26 октября Россия снова находилась под атакой дронов. Сразу в нескольких областях и даже возле Москвы было шумно, вражеская ПВО в целом сбила 82 беспилотника.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и минобороны России.
Что известно об атаке дронов на Россию 26 октября?
В 9 областях России раздавались взрывы из-за дроновой атаки. Только в Тульской области прогремело не менее 10 раз, потому что российская ПВО якобы уничтожала беспилотники. Местные жители Ленинского района и Заречья проснулись около 05:00 из-за многочисленных взрывов и вспышек в небе.
Об опасности применения дронов губернатор Тульской области сообщил еще в 03:01. Позже Миляев рассказал, что регион атаковали 26 беспилотников. По его информации, пострадавших или разрушений нет.
Тульская область под атакой БпЛА: смотрите видео
Этой ночью дроны достигли даже Московской области, сообщил мэр Сергей Собянин. Один из них двигался на российскую столицу. На подлете к городу дрон упал. На место поехали экстренные службы.
Еще несколько БпЛА атаковали территорию вблизи аэропорта Протасово в Рязанской области. О последствиях применения дронов по объекту пока не сообщалось.
Дроны достигли аэропорта в Рязанской области: видео
Сколько дронов ночью атаковали Россию?
Как пишет вражеское минобороны, всего дронов было 82:
- 30 беспилотников видели над территорией Брянской области;
- 26 – над территорией Тульской области;
- 7 – над акваторией Черного моря;
- четыре – над акваторией Азовского моря;
- четыре – над территорией Краснодарского края;
- четыре – над территорией Рязанской области;
- три – над территорией Ростовской области;
- два БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе один БпЛА летел на Москву;
- один – над территорией Курской области;
- один – над территорией Липецкой области.
Последние атаки на Россию: что известно?
Накануне атака дронов вызвала пожар в Волгоградской области. Была атакована подстанция ЛЭП Балашовская. В результате атаки пострадавших не было, но в одном районе повреждено частное жилое здание.
24 октября Неизвестные дроны атаковали Россию, вызвав взрывы в разных областях, в частности в Ростовской, где пострадало 10 муниципалитетов. В результате атаки без света остались жители Новошахтинска.